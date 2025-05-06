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教育
2025年5月6日星期二
星笈中文 第163期
教局短片教資訊素養 涵辨假資訊、網絡欺凌
白約翰會督中學 機械人世界賽殿軍
學校行政手冊更新 撥款禁作高風險投資
文本細讀：打掃生命的灰塵——瑞蒙·卡佛〈收藏家〉
文本細讀：誰沒有生活的微塵
備戰文憑．2025 DSE卷二試後分析：續見評論題 文體續放寬
中文解剖師：取材連結情感 敘事層層遞進
中文解剖師：答案
文本細讀：打掃生命的灰塵——瑞蒙·卡佛〈收藏家〉
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【明報專訊】2025年文憑試中文卷一白話文第一篇〈我們都曾以為自己會是小說的主人公〉，談及閱讀文學的意義，
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文本細讀：誰沒有生活的微塵
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