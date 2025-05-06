白約翰會督中學 機械人世界賽殿軍

該比賽要求隊伍設計和編程LEGO機械人。聖公會白約翰會督中學上月中派10名學生組成「Rock and Roll」隊，並獲選代港出戰國際賽。今年賽事以「SUBMERGED（海洋探索）」為主題，參賽隊伍需設計和編程LEGO機械人完成一系列高難度任務，並就主題提出創新解決方案。

比賽期間，香港隊機械人首回合失靈，團隊迅速調整策略，最終在機械人表現項目獲615分，距滿分差5分，奪得殿軍，是香港隊歷來最佳成績。聖公會白約翰會督中學帶隊老師顧耀表示，學生沒因機械人失靈氣餒，並迅速重新部署，對此欣慰。

賽前發現需急換零件

學生：幸及時調整克服挑戰

參賽學生林頌恩憶述，比賽前一天發現要臨時更改機械人零件，當時全隊憂慮若未及時調整，便會損失不少分數，稱幸好終能順利克服挑戰。另一隊員李樂謙稱，比賽中與來自世界各地、同樣熱愛機械人的隊伍交流切磋，令他大開眼界。