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教育
2025年5月2日星期五
中華小學堂 第059期
會員剩800 科大新學生會推活動吸人 聚焦校務但續關注時政 盼與校方有商有量
新編委：大眾關注變 校政報道增
學生會就職禮 校長感謝上屆貢獻
書之異世界：《哀悼乳房》大方聊癌
書之異世界：由《哀悼乳房》到Mourning a Breast：翻譯「疒」字部
不正經中文：別和獅子結盟——驢與獅盟
參考答案
書與人生：來自原生家庭的禮物與廢物
人形圖鑑：沒有父親的男人們
見聞識玩：秦代文物兵馬俑
答案
奇趣中華：受蘇東坡青睞的荔枝
講故事：智退外星人
講故事：智退外星人
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【明報專訊】文：麥曉帆
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會員剩800 科大新學生會推活動吸人 聚焦校務但續關注時政 盼與校方有商有量
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