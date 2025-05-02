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教育

新編委：大眾關注變 校政報道增

【明報專訊】科大學生會編輯委員會室一隅放置歷屆刊物《振翅》，字裏行間記載各年關注的校政及時政議題。新任編委會接受專訪，總編輯吳浩瑋稱大眾關注的事已不同，編採方針隨之轉變。他稱2019年反修例運動期間，大眾自然較關注運動發展及時政，現處於「後反修例」時代，人們減少關注社會議題，變相編委會近年較多報道校政。

副編輯黃振宇認為，數年前編委較關注社會及政治，但受社會大環境因素影響，近年編採方向及報道手法有變，「在這個環境之下，如果我們再講某些東西，我們的風險可能會很高」。

過往不少大學編委會曾就六四及反修例等社會議題出版特刊。另一副編輯陳學謙說，未定會否就此出特刊，但適逢科大創校35周年，編委會傾向訪問學生會前主席及校友等，回顧社會及大學時刻，「就算不是直接寫這件事的全貌，但透過這些人的故事，都看得出那時大學怎回應或發生什麼事」。

不就徵文設限 倘內容敏感提作者

去年其中一期《振翅》因「受不可抗力因素影響」未能派發，問及編委會否因應《港區國安法》及23條等就徵文題目設限，吳浩瑋稱不會，倘內容「很棘手、敏感」，會提醒作者多考慮，亦會交予律師評估風險。

盼校方增透明 稱《大學線》「幾敢」

另外，中大新聞與傳播學院學生媒體《大學線》年初追蹤關愛隊的報道引起熱議。陳學謙稱該報道「幾敢」，直接指出政府部門缺失，「衝去民政專員直接問，以一個學生而言，已經叫做到最盡」。黃振宇亦希望做到相關報道，但編委未必可獲校方支持，抵擋外界壓力。吳浩瑋則稱，若出現重大議題「有得做就實做」，又盼校方增加透明度，如在課程架構改動前提供諮詢文件用作報道，「起碼令學生知道（事態），而非學校那邊一言堂，說了就接受它」。

談及加入編委初衷，陳學謙稱科大學生普遍專注學業，近年學生會員呈跌幅，反映只有少數人關心時政及學生組織，對此無奈。吳浩瑋說，早前編委會就政府調整交通津貼等《財政預算案》措施訪問科大生，不少人受訪時不知悉政策，「哦，原來有這件事發生，原來扣了？」他認為編委會角色旨在創造空間，讓學生掌握和討論校政與時政。

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