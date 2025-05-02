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教育

會員剩800 科大新學生會推活動吸人 聚焦校務但續關注時政 盼與校方有商有量

【明報專訊】科技大學學生會今年出現兩個競選內閣，為近年沉寂的學界掀起火花。當選的學生會長李俊諺稱，更多學生冀站出來打好學生會招牌，受訪當天他以改建後的學生組織空間作喻，以前學生會室較大，但綜觀其他院校收回會址，「（科大）起碼都叫有間房給我們」，尚有空間下「起碼可唞番啖氣，（但）最好希望可以擴大空間」。他說目前會員跌至800多人，任內盼會員增加。

明報記者 黃嘉妍

近年8間資助大學不再代收學生會費，影響會員招收。科大學生會過往幾千會員，李俊諺稱，已由前年約1200人再跌至今年800多人，儲備僅夠營運三四年，已到「危急存亡之秋」。他稱將聚焦校務多於社會議題，但仍持續關注時政。候任內務副會長吳焜曜說，增加會員方可提升代表性，將從內到外增加影響力，正構思推出會員證提供校內外商戶優惠，以及舉行健美及歌唱比賽等大型活動，吸引學生入會。

推優惠否認屬「吉祥物」 稱更像「出氣袋」

訪問當天，科大「大字報牆」空白一片。李俊諺稱很少學生關注這面牆，已變成「等人的地方」，任內盼牽頭多貼刊物，推動學生多表達意見。對於學生會是否「吉祥物」及「福利莊」，李稱推出優惠及活動旨在吸引學生關注學生會，否認吉祥物之說，稱形容為學生的「出氣袋」更貼切，因不少人抱怨福利不足等，矛頭直指學生會。吳焜曜補充，以學生會目前財政，「就算我們想搬好東西出來，也不是搬到很多」。

理解校方受壓 視發公開信最後手段

李俊諺及吳焜曜曾任學生會編委會，李稱當時聽到很多學生聲音，亦發現學生會於活動或福利有可改善地方，但兩者性質不同，學生會以學生為本。問及學界以往就六四等社會事件表態，吳稱以往編委可透過報道外界悼念活動來「回顧歷史」，但現時環境下學生會難公開表態，需拿揑風險。

談及與校方關係，李俊諺冀雙方有商有量。吳焜曜理解校方面對政府及社會不少壓力，以往學生會會向大學發公開信或聲明，現屆學生會則視為最後手段，「談不成才會做」。至於過去大專學生會時有聯校合作，李說現僅存3間資助大學有學生會出任並聚焦內務，會盡力探索合作機會，又盼所有大學都重建學生會。

科大回覆稱，學務長梁伯和年初上任，分別會見不同學生組織包括學生會及編委會，加深認識及了解他們對大學想法。校方期望與學生組織繼續保持開放溝通，共同促進大學更好發展。

相關字詞﹕資助大學 會員 學生會室 香港科技大學 科大學生會 李俊諺

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