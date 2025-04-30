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教育

稱工作敏感複雜 教局倡留3首長職

【明報專訊】教育局3個有時限的首長級職位任期原本今年9月結束，局方建議保留3個職位5年，並設新頭銜，包括首席助理秘書長（學校管治與效率）一職。教育局稱，該職位工作性質敏感而複雜，需較高層首長級人員持續領導，以協助推展維護國家安全和國安教育等，亦透露將開展專項行動，讓學校高度警惕「軟對抗潛流」，提高學校管理人員對及早防範和預防工作的敏感度，並加強措施。

開專項行動着學校警惕軟對抗

立法會教育事務委員會周五開會，討論包括教育局首長級職位「優化」建議，徵詢委員意見。當中局方盼保留3個有時限編外職位，為期5年，並設新頭銜，分別是首席助理秘書長（學校管治與效率）、首席助理秘書長（創新科技教育）、首席教育主任（特殊教育）。當局亦擬將一個首長級非公務員職位，改為可由編制內常額人員出任，認為有助擴大可考慮的人選，增加職位彈性和延續性。

局方稱，主管學校管治與效率的首席助理秘書長統籌、制定、推行和評估學校國家安全事宜，提升學生國民身分認同及守法意識。局方又稱，政府已立法加強對違反國安行為的規定，但對外部干預和內部「軟對抗」的潛流，學校保持高度警惕仍至關重要，局方將進入下一階段專項行動推展措施，並在下學年起每年預計增至不少於3萬人參與「心繫家國」系列及聯校國民教育活動系列活動，稱有賴首長級人員提供更高層次的督導和更密切的指示。

此外，為加強問責以善用公帑，教育局成立專責小組為整合學校津貼提供建議，局方形容相關工作「敏感」及受學界關注，指首席助理秘書長（學校管治與效率）將負責督導落實建議。

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