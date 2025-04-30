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教育

DSE中史必答抗日勝利原因 教師稱今年試題淺易 問法直白

【明報專訊】中學文憑試（DSE）昨日考核中史科，卷一恢復必答題，其中要求考生分析中國於抗日戰爭取得勝利的原因，有考生稱估中出題。多名中史教師稱今年整體試題較淺，問法直白，如問焚書坑儒與秦朝哪人有關，屬初中程度，估計或想更多人報讀中史科，改變該科溫習範圍「又深又闊」的感覺。

今年6807人報考中史，卷一必答題涵蓋秦始皇焚書坑儒、漢武帝獨尊儒術、日本侵華（見圖）。昨在天水圍試場應考的Salina稱試題大路，適逢抗日80周年，早料會設題。

順德聯誼總會鄭裕彤中學中史教師卓曉婷認為，試題明顯較以往「調淺」，估計或想更多人選中史科。她以必答題為例，問焚書坑儒與秦朝哪人有關，要考生4揀1選出「嬴政」（秦始皇）並指他採用法家統治思想，「送分的，沒讀中史都知是秦始皇，以前DSE會問同一題，但不會供詞填充，現在連嬴政的嬴字也不用寫」。基督教香港信義會元朗信義中學中史科主任鄭貝玉稱，必答題問法直接，嬴政一題是考常識。

抗戰題按資料作答 「對考生不難」

必答題另問及日本侵華，卓曉婷稱對考生不難，指試卷提供的地圖資料標示西安、瀋陽，問與抗戰前期何事相關，明顯指西安事變、九一八事變，料個別考生只記得日本侵略東北，忘記事發於瀋陽，可能失分。另一題要求分析宣傳抗日漫畫，鄭貝玉稱，雖然漫畫標題描述日軍又佔領，但圖中日軍與馬一臉疲累及垂頭喪氣，是諷刺日軍疲於奔命。

至於9分長題目問中國抗日勝利原因，卓曉婷稱漫畫提及游擊隊，想考生着墨戰術；漫畫指全民抗戰，要考生道出全民團結一致，考生須跟足資料方向再補充史實，才可高分，舉例可自行闡述當時全民抗戰涵蓋男女老少，以至八路軍、新四軍參與國共合作。聖士提反堂中學助理校長徐曉琦亦稱，秦漢題目初中生都懂，抗日戰爭一題則中五學生亦可應付。

卷一另設選答題，3名中史教師均認為五四運動題目最難，問該運動對政治或文化影響更大。徐說，該題涉中國政局發展，舉例可指五四後仍有軍閥及外國勢力入侵，當時英國可影響西藏等。卷二有選答題問考生是否同意司馬遷《史記》是「謗書」，鄭貝玉說是「翻炒」舊試題。

讚考問唐太宗興文教「有意思」

教師冀多就唐文教發展設題

另外，卓曉婷亦讚考問唐太宗文教成就一題「有意思」，稱時下學生優先着重中史政制、經濟、軍事，忽視同樣重要的文教範疇，教科書篇幅又少，指唐朝文教發展是中國「最巴閉」之處，冀多加設題。

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