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教育
2025年4月30日星期三
Smarties' Power English 第439期
DSE中史必答抗日勝利原因 教師稱今年試題淺易 問法直白
稱工作敏感複雜 教局倡留3首長職
中學限定：小食部
中學限定：我的小食部心頭好
視聽之娛：聽紅藍光下的心跳
時事中文：看罪案新聞 學常見字詞
文言卜卜齋：同一個字，多種意義——古今異義淺談
文字發酵：四字迎初夏
參考答案
Talk of the town : Travelling with your pets
Talk of the town : Pet-friendly measures in Hong Kong
Talk of the town Answers
Grammar : Idioms about water
Horizon Answers
Grammar : Idioms about water
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【明報專訊】Dr Panda: MoMo, have you seen Bill lately? He seems to be struggling with his grades.
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稱工作敏感複雜 教局倡留3首長職
中學限定：小食部
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