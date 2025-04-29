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教育
2025年4月29日星期二
星笈中文 第162期
與美院校合作減少 稱貿戰影響有危有機 理大副校趙汝恒：內企商合作愈來愈多
都大首辦大學動畫獎 AI時代鼓勵堅守人文價值
THEi下月開放日 設跨科體驗
備戰文憑：2025DSE卷一試後分析 論說與描寫抒情 平分秋色
備戰文憑．卷一甲部︰注意文言基礎及句法特色
備戰文憑．卷一乙部︰文學作用，不可不察
卷二練筆：掙脫國族藩籬 奔往自由之地
備戰文憑：2025DSE卷一試後分析 論說與描寫抒情 平分秋色
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【明報專訊】2025年中文卷一甲部考核指定的文言篇章，被視為熱門的〈出師表〉及《青玉案‧元夕》，幾乎不見身影。
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