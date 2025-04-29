都大首辦大學動畫獎 AI時代鼓勵堅守人文價值

【明報專訊】香港都會大學將於今年9月首辦「世界大學動畫獎」，有興趣參賽的大學生最遲下月20日在網上遞交作品。校方早前已邀請全球多間院校參賽，截至上周五（25日）接獲來自全球約70個國家或地區作品，遍及亞洲、歐洲、中東、美洲及非洲。身兼動畫獎總策劃的都大人文社會科學院署理院長文潔華稱，冀鼓勵年輕創作者在人工智能時代堅守人文價值，充分發揮人類獨有的想像力，以創意突破語言及文化界限，用動畫構建更豐富多元的世界。
《阿基拉》動畫師等評審
首屆動畫獎將於今年9月15日至16日舉行，參賽的原創作品不限創作形式和風格類別，舉例能以立體動畫呈現虛構故事或紀錄片，或融合藝術與科技的創新動畫形式等，但長度不能超過15分鐘。
評審團來自本港及國際的動畫界代表，包括日本動畫電影《阿基拉》動畫師森本晃司，將按作品創意、概念與原創性及敘事技巧等因素，選出「最高榮譽大獎」、「最佳藝術獎」及「新一代動畫人獎」等5個獎項。
都大表示，將放映所有入圍動畫，期望分享全球動畫的創意成果。除在西九文化區自由空間「大盒」舉行頒獎典禮，校方在活動期間將邀請評審團與入圍者，到都大參與專家研討會及學生交流活動。文潔華期望，動畫獎能構建連繫年輕動畫人才、業界精英與學術領袖交流平台，激發合作靈感，發掘動畫創意產業的無限可能。