都大首辦大學動畫獎 AI時代鼓勵堅守人文價值

《阿基拉》動畫師等評審

首屆動畫獎將於今年9月15日至16日舉行，參賽的原創作品不限創作形式和風格類別，舉例能以立體動畫呈現虛構故事或紀錄片，或融合藝術與科技的創新動畫形式等，但長度不能超過15分鐘。

評審團來自本港及國際的動畫界代表，包括日本動畫電影《阿基拉》動畫師森本晃司，將按作品創意、概念與原創性及敘事技巧等因素，選出「最高榮譽大獎」、「最佳藝術獎」及「新一代動畫人獎」等5個獎項。

都大表示，將放映所有入圍動畫，期望分享全球動畫的創意成果。除在西九文化區自由空間「大盒」舉行頒獎典禮，校方在活動期間將邀請評審團與入圍者，到都大參與專家研討會及學生交流活動。文潔華期望，動畫獎能構建連繫年輕動畫人才、業界精英與學術領袖交流平台，激發合作靈感，發掘動畫創意產業的無限可能。