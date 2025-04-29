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教育

與美院校合作減少 稱貿戰影響有危有機 理大副校趙汝恒：內企商合作愈來愈多

【明報專訊】關稅戰下中美關係緊張，理大副校長（研究及創新）趙汝恒昨日表示，現時與美國院校合作變難，學校層面（institutional level）簽訂合作減少，但強調並非完全停擺。與此同時，趙稱愈來愈多內地企業聯繫理大探討合作，又指美國限制批出留學簽證，近年變相吸引很多內地生來港升學，理大碩士課程收生增多。

稱合作模式愈混合愈有利

趙汝恒說，最近貿易戰表面上看來「對我們好像很不利」，但同時為本地大專院校帶來機會，指愈來愈多內地企業主動聯繫理大探討合作。他說，近年內地與香港的科研合作逐漸轉型，更多內地企業購買本港專利，以及在亞洲地區成立共同「孵化器」，內地企業從中認識海外市場，而「含金量高」的內地產品和本港技術一同「輸出」海外。趙認為「（合作模式）愈複雜、愈混為一體，對我們（香港）愈有利，變成你中有我，我中有你」，令產品變成不再由單一地方製造。

美收緊學簽 內地生首選來港

談到對收生影響，趙認為境外學生因簽證困難，較少考慮到美國升學，形容「首選（first choice）是來港讀書」。他稱新加坡的大專院校重視發展留學品牌，認為本地院校亦需「發功」，吸引東南亞、澳洲等美國以外地區學生來港。

至於本港政府正削減資助大學撥款，趙汝恒稱對科研帶來影響，但強調減撥幅度是可承受（affordable）水平，加上院校同時在外吸引不少企業捐款，稱理大的科研經費過去幾年實質翻約一倍，科研發展持續進步。

展示醫工結合創新科研

AI分析肺部掃描影像 不必造影

另外，理大昨日展示多項「醫工結合」的創新科研成果，其中AI肺部疾病治療輔助系統針對慢性阻塞性肺病等常見疾病，自動分析患者的電腦掃描影像，毋須造影劑便可生成肺部通氣及灌注功能影像，分辨肺部不同區域的功能，並設計個人化的最佳放射治療計劃，降低對患者肺部的放射損傷，改善患者術後生活。

理大團隊亦收集逾百名肺癌患者的電腦掃描影像訓練人工智能模型，目前正與多間本地及內地醫院做臨牀測試，亦計劃擴展AI模型，應用於肝臟及腦部等的癌症「功能引導」放射治療。領導團隊的理大醫療科技及資訊學系系主任蔡璟表示，香港可利用內地醫療數據優勢，令企業開發更針對和實用的產品，滿足市場需求。

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