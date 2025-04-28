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教育

蔡若蓮：自資校超收非本地生 將收警告信

【明報專訊】多間自資院校「超收」非本地生，人數甚至超越本地生。教育局長蔡若蓮昨日不點名指有院校收生「太過進取」，局方會發警告信，但當局較難因院校非本地生人數「爆煲」而禁止收生，稱會給時間糾正。

珠海學院陸台澳生佔比63%

本港6間自資院校取錄內地、澳門及台灣（MMT）學生入讀副學位及學位課程設限，9月起會放寬，由佔總收生人數20%升至40%。當中珠海學院已連續幾年超收，本學年本地生112人，內地、台澳學生達161人，佔比62.6%；職訓局（VTC）的MMT學生佔比則為23.5%，樹仁23.3%，都大20.1%。

蔡若蓮昨在無綫《講清講楚》表示，超收情况已記錄在案並轉交香港學術及職業資歷評審局，稱自資院校每5年設「機構評審」的覆審，當中收生情况會影響評估。

談到地緣政治局勢緊張，蔡稱未聞政治問題影響與歐美的學術交流，估計院校的內地、本地、海外教研人員人數，短期內將維持各佔三分之一。

陸慶濤小學新址工程費4.8億

另外，位於寶林邨的保良局陸慶濤小學2021年獲准遷入安達臣道石礦場，教育局提交立法會文件顯示，項目待立法會財委會批出撥款，估計工程費4.826億元，3年內完工。新校舍佔地5530平方米，設30個課室，建成後舊校舍須交還政府，規劃署已指定「長遠作公營房屋發展」。

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