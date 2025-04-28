中大文物館更新 面向年輕人 多推校園活動 261人申做學生大使

「以前外界思考個館入唔入得㗎」

中大文物館以往多舉辦學術講座。林潤恒說，該館近月新推校園活動，包括建築導賞、生活市集、戶外解謎遊戲、音樂表演。當中「神秘巴士校園遊」邀請記錄老香港的攝影專頁「香港遺美」、「散步學」城市研究學者黃宇軒等帶學生探索中大角落，貼近年輕一代喜好，也嘗試加深與校園連結，接觸年輕中大人。林形容迎來「新氣象」，「以前（外界）會思考，我哋個館入唔入得㗎」，但館方期望文物館不止做傳統文化，也歡迎學生發掘新體驗，日後將延續這些活動。

今屆文物館大使計劃接獲261份報名。林潤恒說以往着重讓學生幫忙，現在加入講座、工作坊等體驗，例如展覽空間和視覺設計、拍攝展品，吸引來自67個課程的中大同學報名，包括修讀人工智能（AI）的趙梓充。趙熱愛逛展覽，曾以文物館璽印展品的紋理為靈感，用AI製出一副象棋。他形容AI「獨木難支」，需配合應用場景，文化工作有豐富潛力結合科技。

報名者涉67課程 AI生盼助提升遊館體驗

趙梓充認為AI價值超越單純提供搜尋結果，可創造嶄新博物館體驗，「會否用AI生成一個動畫？互動式體驗時，用家畫一個字，會否變成王羲之字體？」他又舉例可設計詩詞「懸浮」在館內，生成虛擬李白吟詩作對。他說重點是掌握文化價值，平衡古今美感。

計劃也吸引傳統文科生。修讀人類學的梁泳欣稱，她在館中學會瓷器知識，正好在本科實習時派上用場；歷史系學生黃皓峰則說文物助他了解文獻。現今社會提倡AI融合文化，要文科生追上科技潮流辛苦嗎？黃直言「有少少」，始終傳統學科出身；梁則說科技豐富思考面向，「傳統學科着重研究文物資料，但研究完無人睇，係無意思」，要以創新讓人看懂艱澀知識。

讀物理的何善瑋則透過計劃接觸主修以外的知識，增進溝通技巧。他即席示範玉璽展的導賞開場白，翻出新亞書院等印章並分析箇中特色，將日常融入導賞。