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教育
常識學堂 第335期

趣學STEAM：川劇啟發靈感 方臉快速變換

【明報專訊】機械人變臉大師登場！只要按下按鈕，大師就會在台上四處移動，表演瞬間變臉！設計機械變臉大師共有3名成員：譚柏麟（六年級）、歐展翹（五年級）和葛彥禧（六年級），現由柏麟和展翹示範相關操作。

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