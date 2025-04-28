報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2025年4月28日星期一
智學公民 第122期
中大文物館更新 面向年輕人 多推校園活動 261人申做學生大使
小賣部售文創 藝術生導賞經驗融入製瓷
蔡若蓮：自資校超收非本地生 將收警告信
公民點對點：嶺澳核電站0級事故 保安局：不影響公眾
公民點對點：全球核能擴張
解讀關鍵詞：預設醫療指示 Advance Directives in Relation to Medical Treatment，簡稱AMD
職業解碼：工作滿足感來自玩家正評——遊戲開發者 蕭銘暉
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：變臉機械人
趣學STEAM：川劇啟發靈感 方臉快速變換
生活與科學：揭開電池奧秘
焦點新聞
prev
next
【明報專訊】■Coldplay演唱會 場外拘6黃牛
上 / 下一篇新聞
中大文物館更新 面向年輕人 多推校園活動 261人申做學生大使
小賣部售文創 藝術生導賞經驗融入製瓷
蔡若蓮：自資校超收非本地生 將收警告信
公民點對點：嶺澳核電站0級事故 保安局：不影響公眾
公民點對點：全球核能擴張
解讀關鍵詞：預設醫療指示 Advance Directives in Relation to Medical Treatment，簡稱AMD
職業解碼：工作滿足感來自玩家正評——遊戲開發者 蕭銘暉
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：變臉機械人
趣學STEAM：川劇啟發靈感 方臉快速變換
生活與科學：揭開電池奧秘
中大文物館更新 面向年輕人 多推校園活動 261人申做學生大使
小賣部售文創 藝術生導賞經驗融入製瓷
蔡若蓮：自資校超收非本地生 將收警告信
公民點對點：嶺澳核電站0級事故 保安局：不影響公眾
公民點對點：全球核能擴張
解讀關鍵詞：預設醫療指示 Advance Directives in Relation to Medical Treatment，簡稱AMD
職業解碼：工作滿足感來自玩家正評——遊戲開發者 蕭銘暉
公民挑戰題
趣學STEAM：變臉機械人
趣學STEAM：川劇啟發靈感 方臉快速變換
生活與科學：揭開電池奧秘
prev
next