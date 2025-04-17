疑TSA後感壓力 學生學校走廊企跳

消息稱，涉案男童的母親稱兒子本月1日參加學校活動後情緒低落及不開心，警方翌日接到報案，案件無刑事成分，列「糾紛」處理。據悉，涉案男童因全港性系統評估而感到壓力和不開心，遂「站在校園4樓走廊」，及後被帶回安全位置；其母發現後報警求助，獲建議向社工尋求協助。

教育局昨回覆稱，接獲學校通報後一直與學校保持聯繫，並提供支援及意見。據當局了解，校方已就學生情况向家長提供適切的意見和協助，局方已提醒學校加強與家長溝通，透過家校合作促進學生健康成長。至於涉事男童企跳成因，局方稱涉及學生私隱，故不宜透露個案詳情。

翻查考評局的小學TSA「特別安排選擇須知」，若學生患有嚴重言語障礙、讀寫障礙、注意力不足或過度活躍症等，由於局方未能即時提供調適安排，故在說話評估及中文視聽資訊評估，均不會列在「學生抽樣名單」。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012