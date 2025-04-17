應對削撥款 VTC新學年加學費 文憑、高級文憑增5.5% 不排除日後再加

根據VTC網頁，2025/26學年各類文憑及高級文憑課程的全日制本地生，學費將加5.5%（見表）。VTC學士課程的學費加幅相對小，舉例4年制的飛機工程工學士，下學年每學分學費為3575元，較今學年3505元貴約2%。

學士課程加幅較小

唐智強昨率VTC管理層出席傳媒午宴，他稱教育局已批准加價，以轄下高級文憑課程為例，加價後一年學費約3萬多，增幅5.5%。他提到政府財赤之下，未來幾年教育局配合滅赤而削資，VTC作為受助院校，他已提醒同事慎用資源。副執行幹事任影嬋說，時隔約10年加價，已考慮通脹、課程成本、市場情况；又稱已為學生設「安全網」，學生可申請獎助學金。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，VTC下學年加學費的影響不大，料有經濟需要的學生可申請不同資助，他預視今後VTC或再加價，正如8間資助大學9月開始逐年加價，又估計加幅繼續看齊八大，「容易接受一點，最緊要加幅不要高過八大，不然別人會問：憑什麼高過八大？」

學友社料往後加幅看齊八大

唐智強又稱VTC會節流，其中航空課程涉用價值幾百萬元的「飛機大型引擎」做教學，「找到老友記機構捐贈給我們」，又稱校方亦開源，藉人工智能提高員工效率。

此外，VTC近年部署多年的茶果嶺海旁新校舍原本料2030年落成，不過因應政府財赤，唐智強相信將延期。唐又說，使用該塊新校用地的條件是須交還觀塘及長沙灣的黃克競IVE（香港專業教育學院）分校，倘當局容許續用兩舊校地，學生有足夠地方上課，便不影響教學。