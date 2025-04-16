中大學生校董選舉 明傍晚截網上投票

研究生候選人倡擴獎學金覆蓋

王的政綱提到，在學術方面，將推動擴大獎學金覆蓋範圍，簡化申請流程，並為碩士生爭取更多實驗室研究機會；生活方面，將改善研究生住宿條件，加強監督食堂衛生與菜式多元化。他亦計劃搭建校友推薦網絡，聯合大灣區企業舉辦招聘會，並倡導研究生增加參與國際議題。

王戈揚是信息工程學系三年級博士生，他在文中稱自己由30名來自7個學院的內地、本地及海外博士與碩士生提名，「確保能夠全面代表廣大研究生的利益」。他說曾多次代表中大研究生參與重要活動，包括與澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）共晉晚宴，並在內地學生暑期學校的開學典禮演講，又參與籌辦迎新營、校友分享會，促進與北京大學、清華大學等的學術交流。

今屆研究生校董選舉中，有9806名合資格選民，按規定需至少981人投票才算有效選舉。另一席學生校董由本科生出任，唯一候選人為梁頌汶，她就讀「保險、金融及精算學」本科二年級。