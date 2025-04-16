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教育

不再設「中國香港」選項 被列「中國」代表

【明報專訊】下周三（23日）開始的第19屆蕭邦國際鋼琴大賽有新安排，連續兩屆參賽的本港年輕鋼琴家黃思遠說，5年前大會將他的代表地區列為「中國香港（China, Hong Kong）」，今屆不再設這選項，他被列作代表「中國（China）」出賽。

黃：歸屬感不一樣

黃思遠說，連他自己，上屆共3人列明代表「中國香港」參賽，不明大會今屆為何改變香港琴手的代表地區，「我覺得（代表地區描述）有中國香港的話，感覺上意義也不同一些，會有一種……怎麼說呢？會有不一樣的歸屬感，即是你真的代表這地方去參加這個比賽」。本報上月底向大會查詢為何今屆賽事的琴手代表地區描述有新安排，尚待回覆。

642琴手報名 171入圍初賽

大會上月初開記者會公布，今屆蕭邦國際鋼琴大賽申請人數破紀錄，吸引642名來自逾50個國家的琴手報名，最終171人（26.7%）獲挑選入圍初賽，逾60人來自中國。評審團將於初賽揀選約80人晉級，參與今年10月的下一輪賽事。

蕭邦國際鋼琴大賽一直在國際琴壇享負盛名，約5年一屆，2020年因疫情延期至翌年。不少正崛起的鋼琴新秀曾參與該賽事，例如上屆冠軍、加拿大籍的劉曉禹（Bruce Liu）；戰到第三輪賽事（下一級為決賽）的日本琴手角野隼斗（綽號Cateen）。李雲迪2000年參加第14屆大賽並奪冠，從此成名。

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