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教育

港青黃思遠再戰蕭邦鋼琴大賽 求十指動人心 享受舞台足矣

【明報專訊】為了拜師學鋼琴，黃思遠（Jason）小時候移居香港，高中時獲演藝學院「破格」取錄讀文憑，輾轉之下，如願師從演藝學院鍵盤樂系主任郭嘉特，追音樂夢的路不算平坦；但人生亦正如曲子裏起伏不定的音階，他相信傾注所有感情為人演奏，最高境界可觸動人心，達到成功。Jason月底再度參戰蕭邦國際鋼琴大賽，他不爭名次，想與自己比較，說有進步便足矣，更盼享受舞台。

明報記者 鄧佾文

相隔4年，香港年輕鋼琴家黃思遠（Jason）準備再戰全球琴壇矚目的蕭邦國際鋼琴大賽，復活節假期後，他將置身波蘭華沙一個音樂廳，獨奏不同蕭邦樂曲，與其餘約170名各地琴手於初賽較量（見另稿）。

今屆初賽在波蘭時間下周三（23日）展開，一連12日。賽程顯示，黃思遠在當地4月29日晚上約8時出場，即香港4月30日凌晨約2時，他受訪時連番笑說大家不必捱夜看網上直播。

為拜師移居香港 高中破格入演藝

說到表演的最高境界，Jason認為，如憑雙手在黑白鍵之間舞動，將演繹的樂曲牽動觀眾情緒，可算成功，「舉例彈舞曲，會否讓你情不自禁想舞動？彈傷心的曲，觀眾會否想哭？我覺得這就是成功。如果彈完，別人沒感覺，就產生不到共鳴」。他又建議新手觀眾可細聽琴手的演繹「會否令自己有不一樣感覺」。

Jason說大賽設年齡限制，現年28歲的他今屆是最後探戈。上屆初賽止步的他，說起當時太拘謹，甚至完賽一個月後才敢重看比賽影片。再次出戰，他變得悠然自得，稱有進步便足矣，「盡自己能力去做，嘗試可不可以做到享受舞台，然後行得幾遠就幾遠」。

寄語DSE生：不因一次成績決定一生

在肇慶出生的Jason從5歲起學琴，曾每周一天來回搭車4小時學琴，這顛簸時光歷時3年，後來獲建議來港拜師。在港入讀浸信會呂明才中學的他高中退學，因獲演藝學院「破格」取錄讀文憑，後來自修文憑試（DSE）個別科目，達演藝的學士課程門檻。

說起今屆DSE，Jason認為學生凡事要盡力做，但勿為自己施加太大壓力，更不要走上絕路，「叻不叻，不因你一次成績決定你一生，失手了，仍有很多其他機會」。

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