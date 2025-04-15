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教育

博智小學擬併入伍華 家長憂功課量增

【明報專訊】今年9月新學年被「派0班」資助小一班別的黃大仙天主教博智小學日前宣布，與同區、同辦學團體的天主教伍華小學合併，師生最快明年9月轉校。部分家長昨稱校方安排適切，亦有家長擔心有讀寫障礙的兒子難適應新校功課及測考量。

陳女士兩個兒子是博智學生，其中一子有讀寫障礙，她當初選擇博智，是看中其「happy school」定位，擔心合併後功課及測考增，亦憂慮新校側重投放教學資源予原校生，會待兩校合併細節公布後才決定是否讓兩子轉校。

陳續說，得悉博智小學向教育局申請合併當晚發噩夢，「照顧兩個小朋友，（如果到新校）那麼多功課，日日要做到很夜，我真的好驚」，倘另覓區內學校，屆時兒子需額外應付入學面試，認為教育局「派0班」是「為難家長」。

有稱安排妥善 有憂距離遠

小二生家長黃女士稱，原校升讀當然最理想，但認為被「派0班」情况下，博智安排妥善，計劃隨學校安排。她說，雖然家住博智小學附近，但相信新校有校巴，不擔心距離變遠。小二生家長王先生家住竹園北，距伍華較遠，認為尚有一年考慮，未決定會否自行另覓學校。

本報昨向教育局查詢何時決定是否批准「派0班」小學的申請方案，局方未透露，重申會審核計劃書詳情及細節，再作公布。

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