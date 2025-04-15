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教育

展示藝術科技跨界 浸大樂團演奏放映腦電波

【明報專訊】浸會大學交響樂團本月初舉行周年音樂會，尾段演奏馬勒《D大調第一交響樂曲》時，擔任樂團指揮的浸大協理副校長（跨學科研究）潘明倫與其中3名樂手戴上頭套裝置，台上屏幕展示4人的腦電波影像。潘說戴頭套不美觀，但欲以行動親身向公眾及學生展示藝術科技的跨界別合作，「不論是我的學生，還是做學問的、做藝術的，他一定要勇氣跨出這一步」。

結合AI展影像 蒐數據研提升演奏

馬勒《D大調第一交響曲》第四樂章速度多變，開首節奏緊湊，中段稍漸柔和。音樂會演奏該曲時，運用「近紅外光」實時監測演奏者腦部血氧飽和度，捕捉指揮、小提琴、單簧管及敲擊樂手的腦部活動變化，透過AI以動態視覺影像展示，同時蒐集數據另作研究，探討如何提升演奏水平及降低演出者緊張感。

對於坊間有指不少藝術科技的合作流於表面，潘說現時部分涉及藝術的腦科學研究，「10個研究員中，沒有一個是音樂家或藝術家」，認為培養跨學科領域的人才尤其重要，需掌握彼此領域的學識，方可助締造具意義的合作。

教資會將每年削減2%八大撥款，問及會否擔心院校藝術及音樂項目被削資助，潘說現時AI是熱門科目，自然多人報讀，但其他學科亦有必要存在，作為教授有責任對外說明學科的重要，亦需推出切合社會需要的學科。

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