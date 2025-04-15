專上學院條例不就收生劃線 教局：檢視表現首看策略

議員憂未劃線招院校覆核

民建聯陳仲尼認為，將來有專上學院可能收生不多，「可能（人數）在灰色地帶，夠或不是太夠」，但或仍可提供證據顯示其教學達到學習目標與成效，關注院校何謂「符合註冊資格」。議員周文港關注若未就收生「劃線」，會否招致院校將來申請覆核，問局方將來會否在法例以外，透過指引規定院校學生人數。

局方：有院校「不想做大」盼精專

李忠善稱，新例條文讓局方彈性檢視各類院校。他說明白每間專上院校發展模式和取向不一，亦有院校曾向局方表示「不想做大」，反而想精專地提供某些課程，局方考慮院校能否繼續註冊時，首要考慮其策略計劃，將檢視院校表現是否符合其計劃內容，「舉例院校策略計劃想有1000個學生，但年年得100個，甚至更少，從教育局角度是需問清楚，它究竟達標與否」。

李重申局方現時沒意圖就學生人數「劃線」，強調日後政府可因時制宜，但若推出新政，會先諮詢。教育局首席助理秘書長（延續教育）吳肇基稱，新例將列明院校「所取錄的學生人數足以提供有意義的學習環境及體驗」。

另有議員關注將來院校取錄內地、澳門或台灣學生的限制及安排。李忠善稱，局方與國家教育部會商討，循序漸進改良安排。

接4修例意見 院校指新增罰則嚴苛

委員會日前就修例接獲4份意見書，有院校認為新增罰則「太嚴苛」，舉例如校董沒註冊，罰款可達25萬元。教育局書面回覆時強調，日後亦考慮犯罪意圖，如院校的校董會成員、校長、副校長或教師上任前6個月內已提交註冊申請，但教育局常秘未決定，條例不禁止上述學院成員以其身分行事。