低碳製冰機毛公仔情緒朋友 港校日內瓦國際發明展獲獎

科大派出37個參展隊伍,奪38個獎項,包括兩個特別大獎。校方稱該校機械及航空航天工程學系孫慶平領導的團隊獲「Prize of the Technical University of Cluj-Napoca-Romania」特別大獎及「評判特別嘉許金獎」。團隊發明「零溫室氣體彈卡製冰機」,稱如取代現時所有商用雪櫃,全球每年料可減約650萬噸二氧化碳氣體排放。

4資助大學各奪逾30獎項

理大33個參賽項目共奪36個獎項。校方介紹其一參展項目為「EmoFriends(情緒朋友)」,理大設計學院教授王佳將毛公仔轉變成「智能伴侶」機械人,以親切方式提供壓力管理、情感支持和陪伴,改善用家的情緒健康。該項目使用獲專利的「Emosense技術」,可透過觸摸追蹤用家的壓力,並提供由人工智能(AI)的對話和觸覺刺激。

城大獲33個獎項,校方稱當中由城大校長梅彥昌、知識轉移處長吳振富帶領的「PRISTINZ防熱玻璃」研究項目獲特別獎和金獎。

港大贏得32個獎項,其中醫學院公共衛生學院教授潘烈文及錢永康的研究項目為「具有α-1,3-半乳糖基轉移酶表達以增強免疫反應的減活流感疫苗」,可提高流感疫苗的有效性。

另外,浸大表示奪得9個獎項,包括生物系副教授招文瑛與副研究員伍真儀的項目「專利廣吸收光譜防曬化合物及其應用」,團隊研發的防曬技術,能阻擋紫外線A(UVA)、紫外線B(UVB)、近紫外線和可見光譜,覆蓋範圍超越傳統的防曬用品。

嶺大表示獲得5個獎項。