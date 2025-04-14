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教育

模擬收釣魚信息 體會分期找數捱高息 VR遊戲教SEN生碌卡防騙

【明報專訊】消委會與金管局推出以信用卡為主題的虛擬實境（VR）遊戲教材，讓特殊教育需要（SEN）中學生提早學習用信用卡，並體驗騙案，學識如何防範。主要招收SEN生的炮台山循道衛理中學是遊戲教材試點之一，有試玩的SEN生得知每月只還最低卡數，需15年才還清款項，感到驚訝。消委會總幹事黃鳳嫺稱，現在不時發生「信用卡積分到期」騙案，騙徒藉此騙取事主信用卡密碼並提款，盼學生使用信用卡的同時保障財產安全。

學生詫異「找最低卡數」需15年清還

稱明知詐騙信息 仍受金錢利誘

這套遊戲教材其一主題涉及防騙知識，讓學生體驗各種騙案。另一主題為基本使用信用卡的方式，包括學習啟動新卡、「找卡數」、如何理性和負責任地使用信用卡。

體驗遊戲的學生需戴上VR眼鏡並手持遙控，面對情境包括收到WhatsApp釣魚信息，可選擇是否點擊連結；另一情境是收到信用卡月結單，體驗每月只還「最低卡數」，款項將分15年才還清，並衍生1.5萬元高額利息。

炮台山循道衛理中學的學生日前已試玩，有學生得知卡數可分期長達15年始還清，感到驚訝。鄺同學表示體驗遊戲前已能分清哪些是詐騙，但仍會受到誘惑，舉例曾收到釣魚信息，訛稱點擊內容連結即可領取1000元獎賞，「（我會）心想，有一千元喔，好想按」，認為遊戲助他應對詐騙。

另外，教材亦設鞏固防騙知識的小遊戲，詐騙信息和正確防騙做法的卡紙會高速撲面，躲避詐騙卡紙，同時穿過防騙卡紙。金管局副總裁阮國恒亦體驗小遊戲，形容遊戲不簡單，需在短時間內做判斷。

校長：SEN生需重複訓練 玩得開心學習見效

炮台山循道衛理中學校長沈立平稱，SEN生被騙個案屢見不鮮，今次主要讓約40名快畢業的中六SEN生試玩，希望教他們保障人身、財產安全。他強調SEN生學習時，需要將一個步驟拆解成四至五步，不斷重複訓練，他稱學生玩得開心，校方和家長亦認為遊戲是有效的學習渠道。

黃鳳嫺表示，全港約1900萬張信用卡流通，平均每人擁2.6張，稱現在不時發生「信用卡積分到期」騙案，透露曾有個案誤以為信用卡積分到期，向騙徒提供信用卡一次性密碼，在海外被人提取25萬港元。她指電子支付普及，盼SEN生用信用卡的同時，保障財產安全。

相關字詞﹕SEN學生 騙案 信用卡 金管局 消委會

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