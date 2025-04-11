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教育

幼園每童資助削1.1% 教界憂加學費

【明報專訊】參加「幼稚園教育計劃」（下稱計劃）的幼稚園下學年「單位資助」將削減1.1%，有幼稚園校長及議員均表明擔心更多幼稚園因而加學費，亦憂財政壓力轉嫁家長。

根據教育局昨發出的通函，計劃下將長全日制幼稚園每名學童每年的單位資助額由今學年62,720元，扣減670元至下學年62,050元；全日制減550元，由50,960元減至50,410元；基本半日制減420元，則由39,200元減至38,780元。

局方表示單位資助涵蓋教學人員、支援人員薪酬及其他營運開支。局方又稱政府本月1日起凍結公務員2025/26年度的薪酬，因此計劃下的幼稚園下學年教員薪酬及薪酬範圍亦凍結，其中幼稚園教師薪酬範圍維持25,060至44,570元，主任為33,430至52,940元。

朱國強批漠視營運困難　只為滅赤

教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲稱行內不期望當局增加資助，卻未料「倒扣」，擔心削資下更多幼稚園申請加學費，憂慮財政壓力轉嫁家長。她說，雖然每名學童資助額按月計只減數十元，但對收生困難的幼稚園百上加斤。

教育界立法會議員朱國強批評當局漠視幼稚園營運困難，只為「滅赤」而削減津貼，有違提供優質幼稚園教育的政策目標。他說，政府亦削減2500元學生津貼，認為勢必加劇家長財政負擔。

朱國強稱學齡人口下跌之際，幼稚園正面對沉重營運壓力，幼教界多次反映單位資助未能應付幼稚園營運開支，不少幼稚園更因而停辦。他促請局方與業界加強溝通，廣納意見並尋求共識，「而非一意孤行『為減而減』」。

局方亦削減下學年參加計劃幼稚園的「炊事員資助」8.4％，由今學年213,760元減至195,850元。

相關字詞﹕家長 教育局 幼兒園 幼稚園教育計劃

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