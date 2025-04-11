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教育
2025年4月11日星期五
中華小學堂 第058期
幼園每童資助削1.1% 教界憂加學費
科大研AI裝置助肺病患者 居家玩遊戲做呼吸訓練
人物例子庫：一代詞聖盧國沾
人物例子庫：「狀元之家」出身的盧國沾：琢詞入曲寄古意 三千作品傳後世
書與人生：歌詞伴聽眾 度㪐㩿生活
諗諗佢：冰水KOL 親身示範「斷章取義」
書之異世界：失約大自然的渺小人類——《海歸線》中發展和傳承的爭戰
有價講：養兒防老，還是養老防兒？
見聞識玩：儒家六藝之一——數學
答案
奇趣中華：劉備借荊州
穿越古今山：4．20聯合國中文日
講故事：小豬豬送外賣
見聞識玩：儒家六藝之一——數學
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【明報專訊】我們為什麼要學習數學？因為生活處處需要用上數學概念，所以要學會算數呢！
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