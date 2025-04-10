中大研究：一成女童缺鐵貧血

注意力受損風險增 倡加強營養教育

中大醫學院團隊獲「醫療衛生研究基金資助」支持研究，募集523名來自本港16間學校的青少年，平均17.5歲，65%是女性。由於血清鐵蛋白濃度反映身體含鐵量，團隊測量參加者的血清鐵蛋白水平和「全血細胞計數」，再分析及評估缺鐵率，發現血清鐵蛋白濃度愈低，持續注意力受損風險愈高。團隊指出，本港學齡女童缺鐵率17.1%，缺鐵性貧血流行率10.9%，意味十分之一女童因缺鐵患貧血，比例高於男童。

團隊亦與紅十字會輸血服務中心、兒童醫院等合作研究。首席研究員、中大醫學院兒科學系研究教授李志光說，女生月經失血導致鐵需求增加，女孩缺鐵和缺鐵性貧血風險高於男孩，不良飲食習慣如少吃正餐、肉類及其他富含鐵的食物，也可能導致缺鐵。

聯合研究員、中大醫學院兒科學系名譽臨牀副教授陳鳳英指出，缺鐵會導致神經遞質干擾，神經遞質是一種影響大腦功能的化學物質，她提醒，攝取充足的鐵對發展中的大腦至關重要。另一聯合研究員、中大醫學院藥劑學院副教授張彥婷建議，鐵儲備不足的青少年可吃肉類、蛋類、深綠色葉菜、豆類和強化穀物等，缺鐵或缺鐵性貧血者則或需補充鐵劑。