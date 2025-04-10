中大研究：一成女童缺鐵貧血

【明報專訊】中大醫學院最新研究顯示，約十分之一女童因缺鐵患貧血，比例較男童高，且患持續注意力障礙的青少年的血清鐵蛋白濃度較注意力正常的青少年低。團隊稱，研究突顯鐵儲備不足與注意力障礙有關，建議加強青少年營養教育。研究結果已刊《香港醫學雜誌》。
注意力受損風險增 倡加強營養教育
中大醫學院團隊獲「醫療衛生研究基金資助」支持研究，募集523名來自本港16間學校的青少年，平均17.5歲，65%是女性。由於血清鐵蛋白濃度反映身體含鐵量，團隊測量參加者的血清鐵蛋白水平和「全血細胞計數」，再分析及評估缺鐵率，發現血清鐵蛋白濃度愈低，持續注意力受損風險愈高。團隊指出，本港學齡女童缺鐵率17.1%，缺鐵性貧血流行率10.9%，意味十分之一女童因缺鐵患貧血，比例高於男童。
團隊亦與紅十字會輸血服務中心、兒童醫院等合作研究。首席研究員、中大醫學院兒科學系研究教授李志光說，女生月經失血導致鐵需求增加，女孩缺鐵和缺鐵性貧血風險高於男孩，不良飲食習慣如少吃正餐、肉類及其他富含鐵的食物，也可能導致缺鐵。
聯合研究員、中大醫學院兒科學系名譽臨牀副教授陳鳳英指出，缺鐵會導致神經遞質干擾，神經遞質是一種影響大腦功能的化學物質，她提醒，攝取充足的鐵對發展中的大腦至關重要。另一聯合研究員、中大醫學院藥劑學院副教授張彥婷建議，鐵儲備不足的青少年可吃肉類、蛋類、深綠色葉菜、豆類和強化穀物等，缺鐵或缺鐵性貧血者則或需補充鐵劑。