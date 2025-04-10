中大生選校董 目標年底學生會重組 稱施壓校方不可行 可游說重設民女民主牆

約50名中大生昨日參與線上和線下、約1小時的本科生候選人見面會。梁頌汶闡述參選原因和政綱（見表）時說，她有多次義工經驗，卻未曾服務中大，盼參選挑戰自己，凝聚中大社群。她承諾會協助重建學生會，提到一些「歷史原因」令校方和學生失去溝通橋樑，令推出校政及舉辦活動時混亂。

盼9月前交學生會方案 公開諮詢

有學生關注梁頌汶當選如何協助重建學生會，梁稱期望今年底前完成，9月前將提交初步方案，並展開一至兩次公開諮詢蒐集意見。

梁是本科生代表唯一候選人，有學生質疑選舉「小圈子」，問梁是否擔心當選後只會成為校董會「吉祥物」。梁說不清楚為何自己是唯一，當選後會向校方求證；被問若校方不回應、梁會採取什麼行動，她說「向校方施壓已經不可行」，「不會強硬爭取不代表不爭取」，強調會軟性游說校方聆聽聲音。

至於如何看待「員生共治」，梁說學生應有自主權，但「未必所有都係佢（學生）管治範圍」，認為每人有其崗位，相信校方有給予學生足夠的自主。

被質疑不熟校政 有學生指態度軟弱

會上不少學生「問書」，請梁解釋學生會解散原因、校董會組成等。梁一度稱因「不忍心學生校董從缺多時」參選，其後被同學更正指出學生校董一席屬首設。梁說自己是「校政新手」，望同學多給意見。

與會的三年級生胡同學認為，梁對校政及學生需求不熟悉，對校方態度亦軟弱，難捍衛學生權益。他提到選舉只要求1000人投票，認受性低，自己暫不會投票，期望流選並重啟第二輪提名。二年級生何同學提到梁多番強調會游說校方，卻欠解釋如何游說，暫對梁有保留。陳同學則稱對校政沒興趣，沒留意選舉亦不會投票，「反正佢哋都會搞掂」。

中大研究生校董亦將循互選產生，唯一候選人為三年級博士生王戈揚。