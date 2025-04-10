明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

中大生選校董 目標年底學生會重組 稱施壓校方不可行 可游說重設民女民主牆

【明報專訊】首屆中大學生校董選舉下周二（15日）起投票，本科生校董唯一候選人梁頌汶昨日出席校內見面會，重申倘當選會推動中大學生會重組，目標今年底完成；又說如果重開校內民主牆和重置「民主女神像」是學生的集體聲音，她將在校董會反映同學聲音。梁認為向校方施壓已「不可行」，會游說校方接納意見。

約50名中大生昨日參與線上和線下、約1小時的本科生候選人見面會。梁頌汶闡述參選原因和政綱（見表）時說，她有多次義工經驗，卻未曾服務中大，盼參選挑戰自己，凝聚中大社群。她承諾會協助重建學生會，提到一些「歷史原因」令校方和學生失去溝通橋樑，令推出校政及舉辦活動時混亂。

盼9月前交學生會方案 公開諮詢

有學生關注梁頌汶當選如何協助重建學生會，梁稱期望今年底前完成，9月前將提交初步方案，並展開一至兩次公開諮詢蒐集意見。

梁是本科生代表唯一候選人，有學生質疑選舉「小圈子」，問梁是否擔心當選後只會成為校董會「吉祥物」。梁說不清楚為何自己是唯一，當選後會向校方求證；被問若校方不回應、梁會採取什麼行動，她說「向校方施壓已經不可行」，「不會強硬爭取不代表不爭取」，強調會軟性游說校方聆聽聲音。

至於如何看待「員生共治」，梁說學生應有自主權，但「未必所有都係佢（學生）管治範圍」，認為每人有其崗位，相信校方有給予學生足夠的自主。

被質疑不熟校政 有學生指態度軟弱

會上不少學生「問書」，請梁解釋學生會解散原因、校董會組成等。梁一度稱因「不忍心學生校董從缺多時」參選，其後被同學更正指出學生校董一席屬首設。梁說自己是「校政新手」，望同學多給意見。

與會的三年級生胡同學認為，梁對校政及學生需求不熟悉，對校方態度亦軟弱，難捍衛學生權益。他提到選舉只要求1000人投票，認受性低，自己暫不會投票，期望流選並重啟第二輪提名。二年級生何同學提到梁多番強調會游說校方，卻欠解釋如何游說，暫對梁有保留。陳同學則稱對校政沒興趣，沒留意選舉亦不會投票，「反正佢哋都會搞掂」。

中大研究生校董亦將循互選產生，唯一候選人為三年級博士生王戈揚。

上 / 下一篇新聞