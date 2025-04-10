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教育
2025年4月10日星期四
常識天下 第347期
中大生選校董 目標年底學生會重組 稱施壓校方不可行 可游說重設民女民主牆
中大研究：一成女童缺鐵貧血
響應國安教育日 林定國訪小學京劇課
放眼中國：孩子肥胖率升
速讀公民：全民國安教育日
影視看文化：他山之頑石——《混沌少年時》給香港學界的啟示
活學公民：守護瀕危物種 確保港生物多樣化
公民考察：贛州江南宋城
綠色生活：土沉香
綠色生活：答案
放眼經濟：精英運動員資助增8.3%
世界之趣：最年輕時裝設計師
世界之趣：「咖啡袋」做裙 冀推永續時尚
新聞有常識：人類何時有記憶？
認識地球：無腰骨的海鞘
新聞有常識：人類何時有記憶？
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【明報專訊】你還記得小時候發生過的事嗎？最遠的記憶發生於幾多歲？最近有研究發現人類自嬰兒開始已有記憶。
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中大生選校董 目標年底學生會重組 稱施壓校方不可行 可游說重設民女民主牆
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