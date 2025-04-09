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教育
2025年4月9日星期三
Smarties' Power English 第438期
公民科沒考國安 教師：試題生活化 料免偏重某範疇 稱難度相若去年
「沒放太多時間溫」 公民科考生稱簡單信達標
非主修歷史教初中中史 須報「史智承傳」進修
視聽之娛：公主的爭議
視聽之娛：《雪姑七友》的怪異與《白雪公主》的尷尬
飽肚情感學：讀也斯作品，品味情感配搭
乜乜物物：你的歲數如何，你的日子也必如何？——讀周國平〈年齡是一個謠言〉
時事中文：雙金戀情羅生門
超譯中文：不知所終還是不知所蹤？從「所」字結構說起
Talk of the town：Low-altitude economy
Talk of the town：Regulatory sandbox pilot projects officially launched
Answers：Talk of the town
Comic：From runways to screens
Game
Answers：Game
Answers：Game
【明報專訊】■Game 1
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