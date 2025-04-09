「沒放太多時間溫」 公民科考生稱簡單信達標

本報昨分別到屯門及西區兩個試場隨機訪問約10名考生，多數人稱試題簡單，有信心達標。在西環應考的林同學說，花約1.5小時完成，有信心4條多項選擇題均答對，又說回答長題目「香港具備哪些優勢有助弘揚中華文化」時，引用寓所附近、剛結業的新光戲院做例子。

有提早離場 有稱「讚下通常有分」

考生陳同學認為試題難度與往年相若，稱該科題材生活化，「揭一揭（教科書）半個鐘就入腦」，平時有看新聞，「日常生活知識可以應付到」，又說「貼」題全中，「一隻手都做得晒」，「不過都係唔好咁有自信先，『有所保留』！」

在屯門試場監考的仁愛堂陳黃淑芬紀念中學助理校長黃中偉說，昨約10多名考生提早離場，料因為公民科是最後一個DSE主科，只分達標與否，「考生其實都很懂得玩遊戲規則」。提早完成考卷的楊同學稱試題較學校模擬卷容易，事前只「䁽過幾眼」教材。另一鄭同學形容公民科「不溫習也可以及格」，認為「吹得」、「讚下通常就有分」，自言考前一天溫習約一小時。

數學卷現小紅書 考評局稱嚴肅跟進

另外，內地社交媒體「小紅書」前日多名用戶上載DSE數學卷試題內容。考評局昨稱嚴肅跟進，暫無證據顯示有任何試題在考試結束前被人提早公開，事件不涉試題保密，倘發現違法行為會報警。