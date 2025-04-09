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教育

公民科沒考國安 教師：試題生活化 料免偏重某範疇 稱難度相若去年

【明報專訊】中學文憑試（DSE）第二屆公民與社會發展科昨日考畢，全卷有兩題涉及香港，今年沒有涉及國家安全的考題。有中學教師認為試題較生活化，不像去年「每題都牽涉中國」，估計為免試題過分偏重某範疇。有教師認為試卷難度與去年相若，料達標率不低於九成，估計全卷43分取約四成分數，即17至18分便可達標。

兩題涉港 涵低碳出行弘中華文化

考評局稱昨有約4.8萬人應考DSE公民科。全卷設3題並下設分題，有兩題問及香港，涵蓋香港實踐低碳出行、香港有哪些優勢弘揚中華文化。中華傳道會劉永生中學公民科主任劉健豪認為，這兩題對考生較貼身，比對去年多問國家，今年則較本土，料考評局是想回應公民科涉及各個範疇，避免側重一邊。至於去年有試題問及國安，今年不復見，劉估計是為免重複。

今年首問立場題，考生需就香港現况回答是否同意「人們實踐低碳出行是不容易的」。劉健豪認為，過往的通識科與現時的公民科定位不同，前者講求批判思考和答題框架，後者重視解說能力，估計此題毋須正反立論和駁論等「套路」，只要論點仔細和具備例子，同樣可取滿分。仁愛堂陳黃淑芬紀念中學助理校長黃中偉認為該題是全卷最難，題型接近通識科，料要正反論證才可得高分。

問華對外援助 教師指全卷最難

另一題問香港有何優勢弘揚中華文化。劉健豪認為3份資料內容豐富，考生歸納各資料並引伸說明已足夠。聖士提反堂中學公民科主任姚志偉以其任教中學為例，前年公民科佛山考察團到訪粵劇博物館，學生須撰寫專題報告，相信見聞有助考生學懂何謂文化傳承，並扣連香港例子作答。

餘下一題考問中國的「對外援助」如何提升國際影響力。劉健豪認為題材遠離考生生活，屬全卷最難，資料提供的內容少，考生須自行延伸，解釋海外援助和提升影響力之間的關係，舉例資料提及中國在海外舉辦嬰兒護理培訓，考生可聯想此舉或有助建立外交、展現內地醫學技術等。黃中偉稱該題考生須具體描述「一帶一路」項目及軍事援助，考生或感抽象。

稱選擇題簡單 不難答對一半

另外全卷有4條選擇題，聖士提反堂中學助理校長徐曉琦認為問法簡單，考生不難答對兩題或以上。劉健豪說一題考問「和平共處的五項原則」，該原則於1954年發表，「自己第一眼都諗咗陣」，未見教科書強調這些內容，料考生或失分。

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