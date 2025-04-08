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2025年4月8日星期二
星笈中文 第161期
蔡若蓮：財政挑戰下大家要感恩 回應削2500元學津 不同意「教育令人不願生育」
中大敬文書院中座右座命名風雩樓恩玲樓
各行各業：現代「和事佬」 改變思維
各行各業：調解重語言表達 聆聽理解須共情
有種讀書法：掌握高效學習法 活用AI軟件
課外文言：神童妙對明英宗
課外文言：題目．答題思路
課外文言：參考答案
其人其事：留下來的人——李東陽
課外文言：參考答案
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【明報專訊】(1) B
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其人其事：留下來的人——李東陽
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