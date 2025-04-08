明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

蔡若蓮：財政挑戰下大家要感恩 回應削2500元學津 不同意「教育令人不願生育」

【明報專訊】《財政預算案》提出下學年起取消2500元學生津貼，連月掀家長及各界爭議。昨逾10名議員在立法會財委會特別會議表示關注，其中民建聯梁熙質疑政府是否「政策分裂症」，稱削資與政府鼓勵生育背道而馳，不滿教育局「拖後腿」，要求局方檢視。教育局長蔡若蓮反對「教育令大家不願生育」一說，又稱面對財政挑戰時「大家要心存感恩」。

提幼小中免費教育 大學生87%資助

教育局向立法會提供各類學生的單位資助額（見表）。立法會議員梁熙昨引述市民質疑政府是否有「政策分裂症」，在鼓勵生育的同時，卻削減2500元津貼、大學加學費、「每年殺校」。教育局長蔡若蓮稱，做法是「不想預支未來」，又稱局方並非不鼓勵生育，現時幼稚園大多免費、中小學12年免費教育、本地大學生87%資助，強調當面對財政挑戰時，「大家要心存感恩」，又說「減哪裏都會有影響」。她亦重申，當局有為經濟困難的同學提供資產審查的經濟援助措施。

被質疑非本地生成本未收回 稱不應混為一談

選委界議員簡慧敏關注，直資、私立及國際學校等中小學童的家庭經濟環境較能「自給自足」，問當局會否研究按學校類別削減學生津貼。蔡若蓮表示，當局曾考慮，但篩選合資格學童時行政費不菲，最終無法省很多錢，「（國際學校）裏面不一定全是有錢人，他們也有些用獎學金入讀」。

選委界議員洪雯稱，現時資助大學未收回非本地生學費的總成本，質疑當局何不要求這批學生加學費，不滿反而取消學生津貼。蔡若蓮稱不應將大學調整學費及削減學生津貼，與非本地生學費混為一談，宜獨立檢視每個政策。

工聯會議員陸頌雄表示，學生津貼由2021年起恆常化，批評當局「零諮詢」。蔡若蓮稱，當局隨社會發展及經濟狀况等，不時檢視資源撥款。對於教育局常任秘書長李美嫦表示，上學年（2023/24）全津、半津學生約佔總學生人數三分之一，陸質疑政府是否認為其餘未獲津貼的三分之二家庭「好富貴」、「一蚊政府補貼都唔應該有」，他亦認為當局違背鼓勵生育政策。

相關字詞﹕教育局 非本地生學費 蔡若蓮 2500元學生津貼

上 / 下一篇新聞