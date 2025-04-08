蔡若蓮：財政挑戰下大家要感恩 回應削2500元學津 不同意「教育令人不願生育」

提幼小中免費教育 大學生87%資助

教育局向立法會提供各類學生的單位資助額（見表）。立法會議員梁熙昨引述市民質疑政府是否有「政策分裂症」，在鼓勵生育的同時，卻削減2500元津貼、大學加學費、「每年殺校」。教育局長蔡若蓮稱，做法是「不想預支未來」，又稱局方並非不鼓勵生育，現時幼稚園大多免費、中小學12年免費教育、本地大學生87%資助，強調當面對財政挑戰時，「大家要心存感恩」，又說「減哪裏都會有影響」。她亦重申，當局有為經濟困難的同學提供資產審查的經濟援助措施。

被質疑非本地生成本未收回 稱不應混為一談

選委界議員簡慧敏關注，直資、私立及國際學校等中小學童的家庭經濟環境較能「自給自足」，問當局會否研究按學校類別削減學生津貼。蔡若蓮表示，當局曾考慮，但篩選合資格學童時行政費不菲，最終無法省很多錢，「（國際學校）裏面不一定全是有錢人，他們也有些用獎學金入讀」。

選委界議員洪雯稱，現時資助大學未收回非本地生學費的總成本，質疑當局何不要求這批學生加學費，不滿反而取消學生津貼。蔡若蓮稱不應將大學調整學費及削減學生津貼，與非本地生學費混為一談，宜獨立檢視每個政策。

工聯會議員陸頌雄表示，學生津貼由2021年起恆常化，批評當局「零諮詢」。蔡若蓮稱，當局隨社會發展及經濟狀况等，不時檢視資源撥款。對於教育局常任秘書長李美嫦表示，上學年（2023/24）全津、半津學生約佔總學生人數三分之一，陸質疑政府是否認為其餘未獲津貼的三分之二家庭「好富貴」、「一蚊政府補貼都唔應該有」，他亦認為當局違背鼓勵生育政策。