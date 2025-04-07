調查：學齡SEN童支援 六成基層家長不滿

社協倡「人本支援」 教局：因應不同需要推計劃

教育局回應稱，非常重視有特殊教育需要學生的成長，一直鼓勵普通學校秉持「及早識別」、「及早支援」、「全校參與」、「家校合作」和「跨界別協作」5個基本原則。該局表示，在全港公營普通小學推行「及早識別和輔導有學習困難的小一學生」計劃，以及在學前階段未被識別而有學習困難的學生及早得到識別及支援。教育局又稱，會因應不同類別的特殊教育需要推展支援計劃及服務，為學生提供具針對性的支援，例如為有讀寫困難學生提供的中文分層支援計劃，以及推出「學校伙伴計劃」，支援普通學校照顧智障兼有嚴重適應困難的學生。

家長：SEN童功輔需小班 學校師生比例高

社協去年7至12月訪問73個受該會資助的SEN兒童家庭，有受訪者認為，SEN兒童需要一對一等小班功課輔導，但學校功輔班師生比例往往過高，部分學校更未提供學業支援；另外學校興趣班未必涵蓋所有範疇，而且需要抽籤或老師推薦，而坊間個別形式教學的課程大多收費昂貴。

調查另指出，相比學前支援服務，學齡SEN兒童的「校本支援」政策沒有規定每名學生每年有60小時的標準化專業服務，而且所提供的情緒管理、社交小組等，多由學校社工負責，缺乏職業治療師、言語治療師、教育心理學家等專業人士支援及持續評估，同時多屬短期或次數偏少，並設有名額。

社協去年7月起展開「人本支援」先導計劃，資助基層學齡SEN兒童每月1500元尋找針對性私營服務，調查顯示他們接受坊間SEN支援後，學業、個人發展方面等都有正向改變。社協倡政府結合校本、人本支援模式，在加強「校本支援」方面，按學校SEN學生的種類和數量提供針對性津貼，如「讀寫障礙治療津貼」等；至於「人本支援」，可為基層SEN兒童提供現金資助或學習券，用於治療、興趣班和補習，並借鑑學前支援計劃，由專業團隊提供介入建議，甚至定期評估。