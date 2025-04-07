理大兩模範生盼投公院紓人手壓力 談收費改革 一倡社區增配套一籲兼顧慢病基層

物理治療學生盼借鑑澳洲「實戰」經驗助港

許子桂從他選擇就讀物理治療談起，稱中學起已對醫療科目感興趣，而從事物流搬運的父親因勞損長期受腰痛困擾，令他決意用物理治療專業知識，幫助更多受痛症困擾的人。他形容，4年大學助他累積本地及海內外經驗，除在屯門醫院、瑪嘉烈醫院實習，他亦在廣州醫科大學附屬第五醫院實習認識針灸、艾灸等療法；另外亦在澳洲黃金海岸一間診所獲「實戰」機會，這些經驗助他比較各地醫療模式。

許子桂說，澳洲病人主動程度較高，傾向用更多運動及手法治療，香港病人較多依賴機械治療；澳洲醫療人員與病人有更多對話，助建立信任，香港人手較緊張，與病人溝通空間較小，他仍希望日後可將經驗帶到公院，提高治療質素。

被問到為何畢業後選擇投身公院而非私院，許稱實習令他有感在公院可接觸更多不同類型病人，工作場景更多元，例如病房、門診、日間醫療中心等，盼有助累積經驗，以發掘日後進修方向。

放射學學生憶「寶可夢」講治癌 助女童克恐懼

修讀放射學的文嘉希說，4年大學經歷令他明白治療癌症除了要認識病理學、解剖學、治療的劑量計算，亦要照顧病人的心理需求，提供關懷。他分享，曾參與理大「理伴同行」計劃接觸一名患癌女童，稱她首次電療時很驚恐，需用鎮靜劑，他與團隊後來知道女童喜歡「精靈寶可夢」（Pokémon），就運用卡通角色介紹治癌過程、將使用的機器等，助女童渡過心理關口。他形容該經歷令他明白，「癌症治療可以是很沉重的事，可以是一粒藥、一系列的電療，但亦可是一隻比卡超」。

兩人均期望投身公營醫療系統，被問到認為目前系統面對哪些挑戰，兩人均同意人手不足，導致服務輪候時間長是主要問題，除本地培訓，引入外來人才亦是紓緩方法。至於政府近日提出公營醫療收費改革，包括急症室第三至五類病人收費400元等，文嘉希認同新安排目的，令醫院為更有需要人士提供服務。「同時較不緊急的病人是否完全不需醫療服務？他們亦需要醫療服務」，文建議，在社區提供更多配套，包括社區藥房、診所填補需求。

許子桂表示，收費改革包括專科門診藥物在明年改為每項20元最多4周，他同意有助更好運用醫療資源，但認為有需要照顧患慢性病基層市民，確保可負擔藥物開支。