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教育
2025年4月7日星期一
智學公民 第121期
理大兩模範生盼投公院紓人手壓力 談收費改革 一倡社區增配套一籲兼顧慢病基層
調查：學齡SEN童支援 六成基層家長不滿
小學生拍片宣傳「綠在屯門」新站
公民點對點：遠足網創辦人 8年覓23無障礙山徑
公民點對點：無障礙生活障礙重重 聽聽7%港人的心聲
DSE教室：代入持份者立場 分析角色責任
關鍵詞卡
法治教育：假學歷風波
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：病童救星
趣學STEAM：兒童醫院處理各類疑難雜症
新聞解碼：過馬路要小心
偵探M.A.D. 「銀行」勿亂用
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【明報專訊】■港芭籲釐定KPI勿單看數字 倡諮詢海外專家
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