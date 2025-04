【明報專訊】「我對兩棲動物很感興趣,旅遊期間喜歡與家人尋找兩棲動物。海蛇是兩棲動物,我想親眼看牠們在海裏的樣子,便去學潛水。」12歲的美國男孩Colt Lockwood與家人一起經營以分享遊歷見聞為主的YouTube頻道「Always Be Changing」及「Colt In The Wild」,他們四處旅遊增進知識、學習技能,Colt最近在菲律賓旅遊期間學會潛水。