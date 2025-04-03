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教育
2025年4月3日星期四
公民學堂 第096期
公民科內地考察 下學年料花逾億 校長：途長日數多 增款正常
學生廁所吸煙片流傳 校方：嚴肅輔導
47校開一班小一 按年增5間
放眼中國：內地博物館熱潮
速讀公民：七成港人不願生育
議題close-up：聾人子女 成長歷練得失並存
影視看文化：一趟追尋自我的寧靜旅程
衛生快訊：「諾如病毒」腸胃炎
衛生快訊：參考答案
放眼經濟：航企協會反對加機場稅
世界之趣：學潛水 尋海蛇
世界之趣：在菲律賓背氣瓶下潛
世界有話題：自然之道
世界有話題：答案
誰是第一：最大復活蛋樹
衛生快訊：參考答案
【明報專訊】1. 是
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