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教育

47校開一班小一 按年增5間

【明報專訊】教育界持續關注學生人口下跌帶來的衝擊，包括「縮班殺校」危機。根據教育局昨向立法會特別財委會提交的文件，今學年47間小學只開辦一班小一，按年多5間。與此同時，現有138間小學開辦多於4班小一。

根據教育局資料，只開辦一班小一的小學分佈各區，今學年離島區有7間，北區5間，元朗、黃大仙及中西區各4間，只有深水埗全區小學均最少有兩班小一。

政府一直支持公營小學推小班教學，各校網落實步伐不一致。局方最新資料顯示，名校林立的九龍城區34間公營小學中，只有24間實行小班模式，佔24%，比率是各區最低。

料後學年95%推展小班

議員梁毓偉關注全港公營小學100%小班教學的時間表。局方稱，今學年全港逾九成公營小學已推小班，下學年（2025/26）會多9間加入，2026/27再多7間，預料屆時95%公營小學已推展小班。局方形容只有「小部分」公營小學未落實小班，主因是該校網仍有一定學位需求，加上校網沒足夠空置課室作額外班級。教育局稱會繼續審慎考慮並與學校溝通，務實靈活地盡快推進小班教學。

議員林筱魯則關注，當局會否「盡快處理收生不足的學校」，局方重申鼓勵學校合併、整合資源等。

另外，教育局明言隨着未來學齡人口結構性下降，預計教師需求相應減少。局方稱，今學年2405個公營中小學教師未屆退休年齡而離開教育行業，又說教師流失率正持續下降。

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