學生廁所吸煙片流傳 校方：嚴肅輔導

教局稱關注 已即時聯絡學校跟進

Threads流傳的影片昨午約3時上載，6小時有逾1900人表情回應。影片攝於廁格，兩名穿校服學生入鏡，其中一人持疑似電子煙吸食，另一人持錢包不時望向鏡頭；連同拍攝者共4人在廁格，其間有人說「好猖狂啊你哋」，有人回應「冇所謂啦！好多人都知，葉sir都知」。

至於兩張於facebook流傳的相片攝於後樓梯，其中一張有女生拿火機疑準備燃點口中香煙，身旁有疑似酒精飲品；另一張顯示女生手持疑已燃點的煙，一名穿校服男生站在旁邊。

教育局發言人稱，知悉事件後已即時聯絡學校跟進，該校正深入了解，會按校本訓輔機制嚴肅跟進，並加強建立學生正確價值觀及行為，教局會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及支援。校長植文顯書面回覆稱，該校一直致力教導學生校訓「省善修德」精神，期望他們成為守法守規、品學並重、勇於承擔的良好公民，該校會繼續堅守崗位，竭盡所能教導學生，讓他們在安全和平靜環境中學習，望各界給予時間和空間，並支持學校。