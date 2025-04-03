學生廁所吸煙片流傳 校方：嚴肅輔導

【明報專訊】社交平台接連流出穿校服者疑似吸煙影像，其中一段影片顯示穿學校運動服男生於廁格吸食疑似電子煙，鏡頭後有人說「好猖狂啊你哋」；另一組相片顯示穿校裙女生在一處後樓梯懷疑吸煙。有網民觀察到有關學生均身穿博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學校服。該校校長植文顯昨回覆查詢稱已展開調查，會對涉事學生嚴肅處理與輔導，並提供適當支援和教育。教育局稱十分關注事件。
教局稱關注 已即時聯絡學校跟進
Threads流傳的影片昨午約3時上載，6小時有逾1900人表情回應。影片攝於廁格，兩名穿校服學生入鏡，其中一人持疑似電子煙吸食，另一人持錢包不時望向鏡頭；連同拍攝者共4人在廁格，其間有人說「好猖狂啊你哋」，有人回應「冇所謂啦！好多人都知，葉sir都知」。
至於兩張於facebook流傳的相片攝於後樓梯，其中一張有女生拿火機疑準備燃點口中香煙，身旁有疑似酒精飲品；另一張顯示女生手持疑已燃點的煙，一名穿校服男生站在旁邊。
教育局發言人稱，知悉事件後已即時聯絡學校跟進，該校正深入了解，會按校本訓輔機制嚴肅跟進，並加強建立學生正確價值觀及行為，教局會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及支援。校長植文顯書面回覆稱，該校一直致力教導學生校訓「省善修德」精神，期望他們成為守法守規、品學並重、勇於承擔的良好公民，該校會繼續堅守崗位，竭盡所能教導學生，讓他們在安全和平靜環境中學習，望各界給予時間和空間，並支持學校。
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