明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

公民科內地考察 下學年料花逾億 校長：途長日數多 增款正常

【明報專訊】社會近期對高中公民與社會發展科（公民科）內地考察團關注增加。立法會特別財委會昨上載教育局資料，顯示近3年（2022/23至2024/25）教育局共花約1.87億元資助逾14萬名高中生參與公民科內地考察，預算下學年開支為1.16億元，超出過去3年總開支的六成。有校長認為設考察團「天經地義」，但當局應加強和各單位溝通及設問責制，令家長放心子女參與。

近3年共1.87億 教局稱師生評價正面

文件臚列多項內地交流活動開支（見圖），當中過去3學年累計用1.87億元資助高中生參加公民科內地考察，各學年受惠學生約5萬人。教育局稱，本學年暫有484個考察團已出發，料開支達8620萬元，預計下學年開支達1.16億元。局方稱師生對考察團評價正面，普遍認同能加深了解國家歷史文化，下學年將發掘更多參訪點。

創知中學校長黃晶榕認為，帶學生認識國家「天經地義」，當局有需要撥款支持愛國教育，過往受新冠疫情影響加上考察團在起步階段，日數少、集中廣東，開支自然較少；如今日數增，行程涉及省外，開支增加屬正常，外界毋須炒作。

校長：當局應增溝通 免外界揣測事故

近期多宗事故涉及公民科考察團，包括有師生集體腸胃炎、學生在考察期間身故，黃晶榕認為事故在「比例上屬個別事件」，在本地或海外考察同樣可能水土不服，因個別事故而停辦是「斬腳趾避沙蟲」。惟他同意當局應加強和各單位溝通，解說亦要清晰及時，舉例有師生早前到黃山考察患腸胃炎，據他所知涉事師生在機上已有病徵，到埗後亦即時調整住宿並通知當地單位，「早啲解釋清楚，外界就唔使估估吓」；又建議當局訂立清晰問責制追討涉事單位。

此外，如學生未能參與公民科考察，校方要呈報法團校董會、學校管理委員會、校董會、教育局。本報上月初查詢，教育局未透露該團歷來缺席人數，強調如學生因特殊情况未參與該團，學校可提供配合公民科的其他活動。

相關字詞﹕黃晶榕 公民科 公民科內地考察 教育局 財委會

上 / 下一篇新聞