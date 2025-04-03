公民科內地考察 下學年料花逾億 校長：途長日數多 增款正常

近3年共1.87億 教局稱師生評價正面

文件臚列多項內地交流活動開支（見圖），當中過去3學年累計用1.87億元資助高中生參加公民科內地考察，各學年受惠學生約5萬人。教育局稱，本學年暫有484個考察團已出發，料開支達8620萬元，預計下學年開支達1.16億元。局方稱師生對考察團評價正面，普遍認同能加深了解國家歷史文化，下學年將發掘更多參訪點。

創知中學校長黃晶榕認為，帶學生認識國家「天經地義」，當局有需要撥款支持愛國教育，過往受新冠疫情影響加上考察團在起步階段，日數少、集中廣東，開支自然較少；如今日數增，行程涉及省外，開支增加屬正常，外界毋須炒作。

校長：當局應增溝通 免外界揣測事故

近期多宗事故涉及公民科考察團，包括有師生集體腸胃炎、學生在考察期間身故，黃晶榕認為事故在「比例上屬個別事件」，在本地或海外考察同樣可能水土不服，因個別事故而停辦是「斬腳趾避沙蟲」。惟他同意當局應加強和各單位溝通，解說亦要清晰及時，舉例有師生早前到黃山考察患腸胃炎，據他所知涉事師生在機上已有病徵，到埗後亦即時調整住宿並通知當地單位，「早啲解釋清楚，外界就唔使估估吓」；又建議當局訂立清晰問責制追討涉事單位。

此外，如學生未能參與公民科考察，校方要呈報法團校董會、學校管理委員會、校董會、教育局。本報上月初查詢，教育局未透露該團歷來缺席人數，強調如學生因特殊情况未參與該團，學校可提供配合公民科的其他活動。