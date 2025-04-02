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教育
2025年4月2日星期三
Smarties' Power English 第437期
網民諷野雞大學移港跳板 議員關注監管教學質素
跨欄體會克難 跨步入醫科 運動員白凱文盼研運動醫學
英基連續4年申加學費 屬下22校平均加4.8%
新書試閱：一老舖一故事
新書試閱：書寫老舖人、事、情
中學限定：「你想」的大人生活
詞中物：優雅地接受失敗——《然之後》
乜乜物物：你更相信魔術還是魔法——吳明益〈石獅子會記得哪些事？〉
Talk of the town：Norovirus infection
Talk of the town：What is Norovirus ?
Answers：Talk of the town
Grammar：By & Until
Answers：Grammar
Game
Answers：Game
Answers：Grammar
【明報專訊】■Gear up
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網民諷野雞大學移港跳板 議員關注監管教學質素
跨欄體會克難 跨步入醫科 運動員白凱文盼研運動醫學
英基連續4年申加學費 屬下22校平均加4.8%
新書試閱：一老舖一故事
新書試閱：書寫老舖人、事、情
中學限定：「你想」的大人生活
詞中物：優雅地接受失敗——《然之後》
乜乜物物：你更相信魔術還是魔法——吳明益〈石獅子會記得哪些事？〉
Talk of the town：Norovirus infection
Talk of the town：What is Norovirus ?
Answers：Talk of the town
Grammar：By & Until
Answers：Grammar
Game
Answers：Game
網民諷野雞大學移港跳板 議員關注監管教學質素
跨欄體會克難 跨步入醫科 運動員白凱文盼研運動醫學
英基連續4年申加學費 屬下22校平均加4.8%
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中學限定：「你想」的大人生活
詞中物：優雅地接受失敗——《然之後》
乜乜物物：你更相信魔術還是魔法——吳明益〈石獅子會記得哪些事？〉
Talk of the town：Norovirus infection
Talk of the town：What is Norovirus ?
Answers：Talk of the town
Grammar：By & Until
Game
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Grammar：By & Until