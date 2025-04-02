跨欄體會克難 跨步入醫科 運動員白凱文盼研運動醫學

6科37分 循頂尖運動員計劃入港大

一年前的白凱文亦如莘莘學子般在試場上全力以赴，最終努力獲回報，考獲最佳6科37分，以「頂尖運動員入學計劃」入讀港大醫科。她回想，當時最大的壓力源於自己，「想自己做得好、證明給其他人看是做得到，或者不要令家人失望」，但後來發現，追求分數不應是關鍵，應是搏盡無悔，在能力範圍做到最好便足夠。談到學生運動員面對的挑戰，她說社會大眾往往只着眼運動員有否亮麗成績，忽略其背後所付的努力，多少令運動員氣餒，「未必想做第一，但是他們努力練習，希望突破自己」。

稱運動員挫折遠比光榮時刻多

遇迷惘懷疑唯有調整心態

運動及讀書均成績斐然的白凱文說，作為運動員，實際遇到的挫折遠比光榮時刻多。她說，跨欄世界中，快0.01秒的背後需付出大量練習時間，但練得多不代表跑得快，體能、技術及當日狀况都是關鍵。她提及，自己已有約年半未打破目前100米欄13秒87的最佳個人紀錄，有時感迷惘及懷疑自己，唯有不斷摸索並調整心態和訓練。她分析自身強弱項，舉例知道自己對欄架或有「心理障礙」，在訓練時調低欄架及距離以掌握節奏。

兼顧運動學業 犧牲放假玩樂

談到讀醫這一年，白凱文稱面對醫科海量的溫習範圍，更要做好時間管理，早上有課便安排下午訓練跨欄，有時亦要取捨放假與朋友外出的時間。作為一年級生的她仍希望探索不同醫科領域，目前對運動醫學尤感興趣，稱理解到運動員在追趕目標期間受傷是件苦事，被迫停止練習，盼日後做研究令運動員保持訓練，同時亦幫助復康的治療方法。