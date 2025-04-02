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教育

網民諷野雞大學移港跳板 議員關注監管教學質素

【明報專訊】立法會正處理修訂《專上學院條例》（下稱條例）規管專上院校。有議員關注有社交媒體戲謔本港出現「野雞大學」，辦學參差，內地人視作來港跳板，關注政府如何確保院校質素。另外，本港5間冠大學名稱的附屬自資部門可由大學自決會否經新例註冊，教育局長蔡若蓮稱有3間已決定把部門收歸本部監管。

3大學擬將附屬自資部門收歸本部管理

條例訂明自資院校註冊、取消註冊機制（見表），考慮院校學生人數、財政等。5間資助大學旗下設附屬自資部門，教育局長蔡若蓮昨在立法會修例法案委員會會議說，3間大學已決定將部門收歸本部管理，或縮細規模不透過新例註冊。她稱是校方自願安排，「大學本業應在學位或以上的研究及學術方面」。

至於規模較大的附屬部門，蔡稱大學傾向安排部門透過新例註冊。相關部門現時毋須參與資助大學「3年期規劃」，相信註冊後可避免課程不經當局直接監管。

浸大稱HKBU SCE考慮註冊

本報查詢大學，其中浸大回覆將積極考慮「持續教育學院（HKBU SCE）」註冊為認可的專上學院。

議員周文港關注附屬理大的「專業進修學院（PolyU SPEED）」的代表，日前聲稱盼升格私立大學，引發爭議。蔡若蓮稱，透過新例安排附屬部門註冊須校董會通過，「不是院校員工或人員自己的想法」，又指理大已澄清。翻查資料，理大日前發聲明指升格私大屬「個人意見」，不代表理大立場和決定。

另外，議員林振昇昨提及內地社交媒體小紅書傳言本港有質素參差的「野雞大學」，便利內地人修讀一年碩士移港，關注教局如何監管取錄較多內地生的課程或院校，「不希望（院校)就像多條財路……不想課程用作移居落來（香港）的模式」。蔡稱，新例重視教學質素，校方會確保收生符合要求，又說院校之間現有「策略性協調」，推新課程及申請評審前避免全部院校開類似課程，並預料新例之下課程質素會提升。

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