明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

偕城大簽合作 劍橋：THE排名證出色

【明報專訊】英國泰晤士高等教育（THE）上月公布排名，城大連續兩年成為「全球最國際化大學」，力壓第6的牛津大學和第8的劍橋大學。劍橋校長Deborah Prentice昨出席跟城大合作的簽署儀式，提到城大不僅是最國際化大學，亦躋身THE全球年輕大學頭五名，形容是「非常出色（particularly impressive）」的合作伙伴。

Prentice提到，THE排名足以證明城大的「活力（dynamic）」和「遠見（forward-looking）」，相信兩校合作能帶來突破，促進優秀人才的培育。

城大和劍橋昨簽訂為期3年的合作協議，計劃在全球招聘18名博士後研究員，以劍橋大學為基地，展開跨學科研究，涵蓋人工智能、海水淡化、生物製造等領域。城大的4個學院和劍橋的6個學系會參與，城大學生和教職員有機會赴英，在劍橋教授指導下完成研究。

師生或可赴英 梅彥昌：以好條件吸回流

這是兩校的第十三個合作協定。城大校長梅彥昌表示，人才是流動的，將用「足夠好（good enough）」的條件吸引參加者在計劃後回流香港，擴充本地人才庫。他說將為參加者提供「校長助理教授席」（presidential assistant professor），有信心能為城大吸納人才，「會確保他們回來的時候已是『非常好』，然後數年後變得『更加好』」。他認為計劃能強化「留學香港」品牌及建設本港成為國際專上教育樞紐，正與劍橋商討第二階段合作，詳情有望下半年公布。

相關字詞﹕泰晤士高等教育 留學香港 梅彥昌 劍橋大學 城大

上 / 下一篇新聞