偕城大簽合作 劍橋：THE排名證出色

Prentice提到，THE排名足以證明城大的「活力（dynamic）」和「遠見（forward-looking）」，相信兩校合作能帶來突破，促進優秀人才的培育。

城大和劍橋昨簽訂為期3年的合作協議，計劃在全球招聘18名博士後研究員，以劍橋大學為基地，展開跨學科研究，涵蓋人工智能、海水淡化、生物製造等領域。城大的4個學院和劍橋的6個學系會參與，城大學生和教職員有機會赴英，在劍橋教授指導下完成研究。

師生或可赴英 梅彥昌：以好條件吸回流

這是兩校的第十三個合作協定。城大校長梅彥昌表示，人才是流動的，將用「足夠好（good enough）」的條件吸引參加者在計劃後回流香港，擴充本地人才庫。他說將為參加者提供「校長助理教授席」（presidential assistant professor），有信心能為城大吸納人才，「會確保他們回來的時候已是『非常好』，然後數年後變得『更加好』」。他認為計劃能強化「留學香港」品牌及建設本港成為國際專上教育樞紐，正與劍橋商討第二階段合作，詳情有望下半年公布。