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教育

維多利亞教育：業界沉寂 信汰弱留強 本學年12幼園停辦 教局料適齡童明年跌後趨升

【明報專訊】本港學生人口萎縮，教育局昨回覆本報稱，截至今年2月本學年共12間幼稚園停辦，另有一間正申請註冊。現設9間幼稚園及幼兒園的維多利亞教育機構今年迎來創校60周年，營運總監俞嘉盛稱未見收生壓力，分校報讀人數穩步上升。談及幼教界變遷，服務該機構35年的維多利亞（海峰園）幼兒園校長鄭麗銀說，業界發展因應市場人口變化，留意到同行現時「沉寂」，稱世界運作「有時是汰弱留強」。

教育局亦回覆稱，全港適齡讀幼稚園人口料由今年約3.62萬跌至明年「低谷」約2.99萬，跌17.4%；及後逐年升至2030年約3.89萬，6年間增7.5%（見圖表）。

稱今家長按需要選校 細校恐難營運

創校60周年的維多利亞教育機構6月將在伊館舉行聯校音樂會。鄭麗銀回顧稱，40多年前不多人開辦幼稚園，後來「係人都開」，如今適齡學童人口下跌，業界突變沉寂。她說，家長現會精準按需要選校，認為沒大型機構支持營辦的學校難以營運，舉例有學校或因資源問題，一周僅能安排一兩節英文課，長遠難以吸引報讀。她相信同行之間會「汰弱留強」，「有時可能某些學校縮班，會幫助另外一些學校多些人，無辦法，一定要因應市場的人口需要變化」。

設國際課程 移民潮收生平穩

談及近年先後有多間幼稚園結束營運，並聲言因出生率低、年輕家庭「移民成風」，包括九龍塘名校「根德園幼稚園」、屯門「新一代英文幼稚園」。鄭麗銀說，早幾年移民潮時該校人數大致平穩，有個別家長表明子女只讀一兩年便離港，看中該校設國際文憑（IB）相關課程，有利銜接外國升學，她亦為準備移民的學生家庭寫過不少推薦信。

俞嘉盛則稱未見收生壓力，至於會否計劃「逆市開新校」則不排除，視乎本港市場需求。鄭麗銀稱，機構本身集中於港島設分校，亦相繼在何文田及荃灣設分校。俞亦觀察到近年各類人才計劃的家長為子女報讀屬校，但佔比不多，部分人甚至由深圳跨境上學。

每周設升旗禮 國際課國教兼推無衝突

近年多間幼稚園因應國民教育設立升旗隊等，鄭麗銀表示，該校每周設升旗禮，適逢中秋及新年等中國傳統節日亦會慶祝，「你自己是中國人也要proud of（自豪）是中國人」，又認為該校推展國際課程的同時推動國民教育並無衝突。

說到社會關注學童精神健康，她認為幼稚園階段要裝備幼兒銜接小學，「幼稚園多開心，但去到小學他們覺得有壓力，這樣是不成功的」，又稱每年會向畢業生查詢升小後學習進度，以調整新一年教學內容。

相關字詞﹕出生率 移民潮 教育局 維多利亞教育機構 幼兒園 學生人口下跌

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