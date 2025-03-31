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教育
2025年3月31日星期一
常識學堂 第333期
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法學院長傅華伶尋續任 港大蒐學生教職員意見
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趣學STEAM：3組「小站長」 體會員工苦樂
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生活與科學：心跳與血液流通
生活與科學：心跳與血液流通
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【明報專訊】「個心噗噗跳呀！」同學是否經常聽到這句說話？心臟為什麼會「噗噗跳」？心臟肩負帶動血液循環的重任，通過不斷地收縮及舒張，向各組織器官輸送氧氣與養分，是重要的器官。
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