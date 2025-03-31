法學院長傅華伶尋續任 港大蒐學生教職員意見

港大首席副校長王于漸日前致函法律學院成員，稱傅華伶的5年院長任期將屆滿，有意尋求續任（re-appointment），校方邀請學院教職員及學生下月10日或之前透過電郵提交意見，不接受匿名意見，師生須以港大電郵地址將內容傳送至港大人力資源部，但呈交予校方高層考慮時，會隱去發表意見者的身分。

97年加入港大 20年「坐正」院長一職

翻查資料，出身內地、專研人權法的傅華伶1997年加入香港大學，2008年擢升為教授，同年開始擔任法律學系系主任，為期兩年。他在2014至2019年曾任法律學院副院長，2019年7月起暫任法律學院院長，港大校委會2020年通過議決，傅華伶「坐正」該院院長一職，任期5年。

根據港大人力資源部任命院長的指引，校長在院長合約到期前約20個月啟動續任程序，一般獲續任的院長新任期亦為5年。

指引列明，校方處理院長續任時會考慮多個範疇，涵蓋院長的貢獻、願景及使命，以及其策略發展計劃；管理及使用資源的效率；吸引、培育及留住學院人才的能力；學院的研究表現，如研究評審工作（Research Assessment Exercise，學界稱為RAE）的成績、所獲的研究資助；學院的教與學、國際化，以至募集的捐款和「知識轉移」表現等。

指引亦提到，校方應在啟動續任程序起，3個月內作決定；倘校長決定不建議院長續任，該職位將公開招聘，展開全球遴選。