明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

法學院長傅華伶尋續任 港大蒐學生教職員意見

【明報專訊】香港大學法律學院院長傅華伶（圖）任期今年10月屆滿，有意尋求續任，校方正收集法律學院教職員及學生的意見。

港大首席副校長王于漸日前致函法律學院成員，稱傅華伶的5年院長任期將屆滿，有意尋求續任（re-appointment），校方邀請學院教職員及學生下月10日或之前透過電郵提交意見，不接受匿名意見，師生須以港大電郵地址將內容傳送至港大人力資源部，但呈交予校方高層考慮時，會隱去發表意見者的身分。

97年加入港大 20年「坐正」院長一職

翻查資料，出身內地、專研人權法的傅華伶1997年加入香港大學，2008年擢升為教授，同年開始擔任法律學系系主任，為期兩年。他在2014至2019年曾任法律學院副院長，2019年7月起暫任法律學院院長，港大校委會2020年通過議決，傅華伶「坐正」該院院長一職，任期5年。

根據港大人力資源部任命院長的指引，校長在院長合約到期前約20個月啟動續任程序，一般獲續任的院長新任期亦為5年。

指引列明，校方處理院長續任時會考慮多個範疇，涵蓋院長的貢獻、願景及使命，以及其策略發展計劃；管理及使用資源的效率；吸引、培育及留住學院人才的能力；學院的研究表現，如研究評審工作（Research Assessment Exercise，學界稱為RAE）的成績、所獲的研究資助；學院的教與學、國際化，以至募集的捐款和「知識轉移」表現等。

指引亦提到，校方應在啟動續任程序起，3個月內作決定；倘校長決定不建議院長續任，該職位將公開招聘，展開全球遴選。

相關字詞﹕法律 續任 法律學院 香港大學 傅華伶

上 / 下一篇新聞